印尼萬丹省西朗市一名女子上個月因身體不適住院，沒想到3天後就病逝，當時醫師判斷為感染新冠肺炎死亡，不久後女子就被安排下葬，不過其丈夫並未收到相關染疫證明，因此不相信醫院的說法，竟在妻子遺體下葬後5天挖墳驗屍。

根據《Tribunnews》報導，西朗市庫魯區（Curug）的丁加村（Tinggar）一名45歲女子艾莎（Aisah），上個月出現高血壓和哮喘症狀，便住進醫院治療，沒想到3天後就過世，而院方指艾莎是患新冠肺炎而過世，不久後就被安排下葬，但艾莎的丈夫札羅尼(Zahroni)並不相信醫院的說法。

札羅尼表示，「妻子死後我只看到死亡證明，並沒有收到檢測為陽性的結果」，因此讓他難以接受，就連他們的孩子都覺得奇怪，進一步提到「事情好像有所隱蔽，讓我們相當好奇，所以我的兒子便要求開棺驗屍，知道真相後，我與孩子們才會接受這個事實」，因此艾莎下葬5天後，又被挖出來並送至醫院查明死因。

隔天驗屍結果出爐，確認艾莎是因染疫身亡，丁加村村長巴祖里(Ahmad Bazuri)也證實此事，表示「醫院傳了訊息告訴我，死者檢測結果呈現陽性，我也立即與其家屬告知檢查結果」，當局目前已匡列事件相關人員，並對附近居民進行篩檢，以免挖屍行為造成病毒傳播。