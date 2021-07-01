在中共十九大前夕喊出「忠誠不絕對，就是絕對不忠誠」，及率先喊出「習核心」的天津市委書記李鴻忠，近日在天津市作學習黨史的黨課報告，除了呼籲黨員幹部「鑄就絕對忠誠的政治品格」，又有不少新提法、新論述，提出「十強」大道，並且讚頌習近平是「馬克思主義革命家」，「高擎起思想燈塔」。

身兼中央政治局委員的李鴻忠指出，習近平率領中華民族走在了強黨、強軍、強思想、強制度、強經濟、強文化、強社會治理、強民生保障、強國家安全、強國際地位的康莊大道上，強起來的偉大實踐和偉大成就，全國人民有目共睹，令世界刮目相看。

李鴻忠說：習近平作為馬克思主義政治家、思想家、戰略家、革命家的堅定理想信念、卓越政治智慧、堅毅如鐵的意志品質、深沉勇毅的歷史擔當、無私無畏的鬥爭精神，作為人民領袖的深厚公僕情懷和實幹家風範，贏得了全黨、全軍、全國各族人民發自內心的信賴、敬仰、擁戴，已經成為激勵全黨全國人民奮發圖強、致力振興的強大力量，彙聚起民族偉力、高擎起思想燈塔、挺立起自主自強的脊梁、激揚起中華文化自信、擔當起復興重任、強固起人民江山、重塑起黨的面貌、托舉起強國地位。