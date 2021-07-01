Uber Eats持續擴大生鮮雜貨外送版圖，過去一年來合作商家數量成長7倍，生鮮雜貨商品數量總數增加到超過6萬項商品，服務覆蓋率達80%。為了更深入服務街坊鄰里民眾，Uber Eats 今（1）日宣布切入菜市場外送領域，第一波與台北中山、松江、興隆、士東、濱江、新竹竹蓮傳統市場、新竹市果菜批發市場、仁義傳統市場，以及高雄天天新黃昏傳統市場，共計9家傳統市場合作，讓消費者在家就能在藉由 Uber Eats 上選購最熟悉的新鮮食材好味。此外，有鑑於生鮮雜貨外送需求擴大，自7月2日起，Uber Eats 與全聯福利中心擴大合作，162家門市支援外送，範圍擴及 Uber Eats 營運的18個城市，包含澎湖離島。疫情尚未解封前，消費者不出門也可以在 Uber Eats 點購來自超市通路和菜市場各種好品質生鮮雜貨。

Uber Eats 台灣新事業副總張祐欣表示：「儘管平台目前的生鮮雜貨通路類別廣泛，可以滿足消費者每日的生活需求，我們從市調中發現有3成左右民眾習慣去菜市場採買生鮮食材。為了讓 Uber Eats 成為消費者購買生鮮雜貨的第一首選平台，我們切入菜市場外送，把消費者最熟悉的新鮮食材好味送到家。也可以幫助社區鄰里的菜市場從 Uber Eats 廣大用戶中找到新客，增加更多的收入機會。」

三級警戒開始至今，消費者對於 Uber Eats 平台上的生鮮雜貨的訂購需求大增，帶動生鮮雜貨類訂單成長三倍。Uber Eats 也觀察到疫情延續，以及分流管制對於傳統市場的營運衝擊；因此，自4月份起已經陸續與9家傳統市場展開合作，協助超過83家攤販外送，其中高雄天天新黃昏菜市場就有28家攤商加入，顯示攤商也趕著藉由外送搶攻宅商機，以因應解封前實體店面人流減少的營運困境。而比較早加入的台北中山、松江、興隆、士東，以及濱江市場於一個半月合作期間單量平均成長達2至3倍。

Uber Eats 觀察到三項傳統市場外送的消費趨勢：

一、商品多樣性，一次購足備餐食材：平均一筆訂單的項目比一般超市通路數量多一倍，包含2至3種類別的商品，蔬菜和肉類是最熱門組合。

二、更彈性化、客製化採買：有別於一般超市受限於包裝好的商品數量，傳統市場的好處在於購買單品的數量更有彈性，更符合個人化需求；比如，小黃瓜可以只買一條，更符合追求現買現煮的消費型態。另外，商品可以客製化也是消費誘因，常見客製化要求多為肉類的分切方式，切一塊或是兩段，去皮去骨等。消費者可透過 App 彈性選擇數量與客製化商品。

三、平均訂單金額偏高：最高額一筆訂單超過4000元，商品多達76件，取貨單長度可從腰間延伸到地板，類別擴及蔬菜、雞肉、海鮮、乾貨、丸子、雜貨、冷凍水餃。

商品可以客製化也是 Uber Eats 傳統市場外送消費的誘因，常見客製化要求多為肉類的分切方式，切一塊或是兩段，去皮去骨等。消費者可透過 App 彈性選擇數量與客製化需求。（Uber Eats提供／黃慧雯台北傳真）

此外，Uber Eats 也觀察到超市通路與傳統市場消費的差異。首先，傳統市場的消費高峰在午前，而超市通路則在午後，全天都有不同族群的消費者在 Uber Eats 上點購生鮮食材。在熱門商品也不同，超市通路最熱門商品依序為高麗菜、梅花豬火鍋肉片、青花菜、奇異果和玉米筍；而傳統市場以肉類、海鮮最大宗，熱門商品依序為土雞腿、五花肉、牛肋條、蛤蜊、雞腿排，品項和超市通路差異很大。

根據觀察結果，Uber Eats 以消費者需求作為出發點，結合傳統市場本身的優勢，發展出創新與科技化的外送營運模式：

一、菜籃族購買法：從消費者備餐需求模組化攤商組合、品牌與商品分類陳列，讓Uber Eats 消費者更有效率購買當天最新鮮食材，滿足喜歡當天買、當天煮的消費族群。

二、解決攤商數位化痛點：Uber Eats 設專人駐點接單，從接單、揀貨、送貨一手包辦，確保訂單正確性，解決小攤商數位化的痛點，縮短每份訂單配送的速度，平均流程時間控制在30分鐘內，提高消費者使用的意願。

三、不靠感覺，以數據輔助攤商成長：傳統市場沒有 POS 系統，消費者喜好和交貨量全憑老闆們多年累積的智慧。Uber Eats 可以成為額外的好幫手，提供線上數據分析，協助攤商了解商品、市場、外送等評分項目，以及訂單分佈、客戶回饋等詳細資訊，讓老闆透過數據能更精準備貨，提升經營效率，創造新商機！

仔細了解Uber Eats與傳統市場合作生鮮外送的市場，服務內容上與美食餐廳不太一樣。首先在傳統市場內新增Uber Eats與合作公司搭配的駐點小幫手，由小幫手協助接單、揀貨，而非過往由餐廳員工全程進行，因此嚴格來說，顯見傳統市場雖然對於生鮮外送工具接收度不低，但目前在數位轉型的程度上仍有提升空間。但運作上攤商的人力、實際操作上的衛生問題（需要處理肉品或蔬菜，又要在手機上點按外送點單），以及疫情後是否攤商是否還維持這麼高的生鮮外送需求，都值得觀察。

有鑑於第一波菜市場新鮮食材外送的迴響，7月份將陸續在 Uber Eats 上增加更多菜市場商家合作夥伴，包含台北西寧、台中建國，以及台中市民有東興傳統市場，未來也將全力深入各城市的傳統商圈，滿足喜歡在菜市場採買生鮮的消費者。Uber Eats 希望透過外送服務，協助傳統市場進行數位轉型，不僅強化年輕族群與傳統市場的連結，也幫助市場攤商們帶來全新客群，為台灣傳統市場注入宅商機！

另外，自7月2日起，Uber Eats 與全聯福利中心之合作規模擴大至162家門市，服務 Uber Eats 18個營運城市，包含澎湖離島的消費者，讓更多民眾打開 Uber Eats App 也能一鍵下訂，30分鐘收到來自全聯福利中心新鮮且實惠的眾多商品，同時減少疫情期間外出採購的風險。

即日起至 7 月 31 日，所有用戶輸入【傳統市場抵家】折扣序號，即可享有一個帳號一次之單筆訂單 7 折優惠（每單最高折抵100元）；另外，自 7 月 1 日起至 7 月 31 日，首次購買生鮮雜貨的新用戶輸入【全聯首購】優惠序號，可享一個帳號一次之單筆訂單 5 折優惠（每單最高折抵150元），宅在家也能安心採買生鮮食材，省時、安全又方便！如欲洽詢 Uber Eats 傳統市場外送業務，可以填寫表單（連結）。