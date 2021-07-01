高雄市1名王姓婦人6月17日接獲自稱「地下錢莊」的電話，對方佯稱婦人女兒替人作保欠債200萬，若婦人不籌錢還債，就打斷小孩的四肢，婦人情急下，提領50萬在住家附近面交歹徒，事後發現被騙報警，警方6月23日在台南1間摩鐵逮到車手，但錢早已追不回。

高市前鎮分局草衙派出所警方6月17日晚間接獲50歲王姓婦人報案，王婦指稱當天上午10點多，在家中接獲「地下錢莊」電話，對方佯稱她的女兒因替人作保欠下200萬債務，若她不籌錢還債，就要打斷小孩的四肢，因擔心女兒安危，下午就去提領50萬元，在住家附近的天倫街將錢面交給1名年輕男子。

婦人當晚向女兒求證，才知受騙上當，警方獲報後組專案小組調查，發現20多歲的唐姓車手從桃園搭高鐵到台南躲藏，6月23日循線前往台南逮獲唐嫌，唐見到警方時，還聲稱「做了這麼多次，被抓也是遲早的事」。

警方調查，20多歲的唐嫌當車手共提領4名被害人面交款項，所獲報酬約12萬，王婦面交的50萬早已被詐欺集團上游層層轉交後，已不知去向，訊後依詐欺罪先將唐嫌送辦。