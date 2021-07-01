愛情能夠填補每個人內心的空缺，並且神不知鬼不覺的滋潤人的心靈世界，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座擁有最適合戀愛的體質，因為戀愛後的他們，會不斷追求進步，而且變得越來越優秀。

獅子座：

驕傲的獅子座在愛情中不願意承認高攀了對方，因此他們會想方設法的追求進步，讓另一半更加迷戀自己。此外，他們也擔心對方的喜歡，只是源自於一時的新鮮感，所以獅子座會逼迫自己不斷努力、精益求精，讓對方沒有理由嫌棄自己。

天秤座：

適婚年齡的天秤座面對三姑六婆的催婚，壓力頗大，因此日子過得很壓抑，但是天秤座一旦戀愛後就不同了，不用面對親友嘮叨的他們，就能專心做自己想做的事，並且一心朝著目標前進，這也使得他們變得越加優秀。

摩羯座：

摩羯座之所以能在戀愛後變得優秀，是因為之前的日子太過懈怠，面對另一半認真的努力提升自我，摩羯座也不好意思繼續頹廢下去，因為他們深知必須跟對方保持一致的步伐，兩人才走得長遠。

水瓶座：

害羞靦腆的水瓶座在生活中遇到問題，往往不知道該如何解決，也擔心跟別人請教會被看笑話，所以會選擇不說。但是在戀愛之後，身邊有戀人隨時可以請教，在對方的幫助下，水瓶座的問題都能迎刃而解，變得越來越優秀。