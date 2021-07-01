商億-KY（8482）1日股東會，通過配發現金股利4.8元指出，隨著北美陸續解封，出貨逐步回復，因應中美貿易戰於柬埔寨成立新家具生產基地預計下半年完工投產，以複製中國一條龍生產鏈，預計未來柬埔寨將供應所有北美客戶需求，而中國廠則以非北美地區客戶包括歐洲、日本、中國為主。

商億5月營收達4.88億，年增近74％，累計前五月營收達18.92億元，年成長53.76％，商億指出，除了去年基期低使得成長幅度大，最主要還是北美需求相當暢旺。商億董事長謝智通指出，截至年底，產能滿載。

商億-KY去年每股稅後純益6.05元，配發現金股利4.8元，雖然不及2019年的EPS 7.67元，但商億-KY認為，今年整體訂單回穩，獲利勢必回穩；以今年第一季營收增長逾53.82％，相對有機會回復到2019年水準。

目前商億-KY在中國杭州擁有五座工廠，在泰國與柬埔寨各擁有一座工廠，並預計在未來進一步擴展生產基地。現有客戶多為高端家具 零售商，包括RH(Restoration Hardware)和William Sonoma 等高 端家具品牌，主要鎖定家庭年收入超過17.5萬美元，排行全美前11％ 的客群。