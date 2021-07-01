宏碁（2353）集團旗下宏碁資訊（6811）於今（1）日召開股東會，決議通過上櫃申請案外，亦通過將配發每股3.5元現金股利。除權交易日訂在7月16日，預計於8月13日發放股利。

宏碁資訊去年度受惠居家辦公及相關雲端服務的企業專案挹注，繳出三率三升、稅後每股盈餘5.74元的新高表現。今年以來持續受惠企業客戶為因應混合工作新常態模式，加碼投資在遠距辦公及科技防疫相關專案，帶動宏碁資訊1到5月累計營收有逾39％年增、達22.36億元。

宏碁資訊持續專注在數位轉型與雲端服務領域，旗下顧問團隊擁有超過500張雲端及各類原廠證照，更取得 Microsoft Azure Expert MSP（專家/託管服務提供者）的認證，成為在台灣唯一同時擁有微軟Azure Expert Managed Service Provider及LSP資格（License Solution Partner 台灣微軟授權方案合作夥伴）雙認證資格的資訊服務廠商，完整滿足客戶從地端到雲端的需求。