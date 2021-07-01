大胖（DAPUN）捨美國矽谷工程師500萬年薪返台發片，與李芷婷合作推出新歌〈未定義〉。他說，在美國工作就被李芷婷大砲型歌聲煞到，當下被圈粉，「一個20歲、身型嬌小的女生竟然有如此宏亮嗓音，外型可愛但講話又無厘頭沒包袱這種不被定義的特質，與這次歌曲專輯〈未定義〉所傳達「無法被標籤」概念不謀而合！也因此一回到台灣後，第一個任務就是希望能找她合作，因為這首歌非她莫屬！」

大胖是南加大電機系碩士畢業，在矽谷當工作師，他曾在美西夜店擔任7年駐店DJ，並與方文山、大支、歐陽靖合作過，為了追尋音樂夢想返台發片，於６月底推出首張創作專輯《Undefined 未定義》。

他說，新歌〈未定義〉是他在美國有感於Covid-19.疫情嚴峻，很多外國人覺得是Chinese Virus，讓住在美國的黃種人被貼標籤，「有幾次去餐廳買餐，服務生還會無視你不幫忙點餐，甚是無奈」。他表示：「在做專輯時就下定決心，如果最後有賺到錢的話，我會把賺到的所得捐給反Asian hate的組織，為全世界的華人盡一份心力。」