業者蔡進峰強調，大廈2至4樓都是空房，5樓目前則是有拉皮、防水工程在正進行，目前起火原因傳出是在二樓，消防法規都符合規定安。(吳建輝攝)

彰化喬友大廈過去曾是彰化市知名地標，但經營不善荒廢10多年，前後一共經歷4次火警，包含人為縱火，2年前百香果旅館進駐7至9樓，今年轉為防疫旅館。(吳建輝攝)

彰化喬友大樓昨（３０日）發生延燒小時火警，釀４死22傷慘劇。據了解，由於這棟大樓位在彰化火車前，是當地第一家百貨公司，又有KTV、冰宮、旅館，自1993年落成啟用，曾風光一時，後來三度傳出火警，使得大樓一度沉寂15年，慘淪當地民眾口中的「鬼屋」，直到2019年改裝成百香果旅館才又帶動商機，不料昨又發生第四次大火，消防安全引發外界質疑。

喬友大樓地上15層，地下3樓，1993年開幕時，有百貨公司及多家娛樂事業進駐，成了彰化市僅次於八卦山大佛的地標，2005年5月因民眾闖入縱火，燒掉多層樓，加上許多樓層年久失修，只剩1樓營業，當地人都戲稱該大樓為「蚊子館、鬼屋」，後因管理不善成為當地頭痛的治安地點。

喬友業者蔡進峰表示，當初他買下6到9樓，投入8000萬元，將7、8、9樓改成「百香果商旅」，去年爆發新冠肺炎疫情後，提供做為防疫旅館，大樓也因老舊，5樓、6樓、13樓、14樓都在進行拉皮工程，準備加入旅館營運，沒想到昨天1樓店面沒有營業，2、3樓閒置空間卻傳出火警。

蔡進峰說，旅館所有消防法規都有符合規定，包含防火門，天花板也是使用防火材質，第一時間要求緊閉門窗，但仍有少許濃煙竄入，燻黑部分天花板及牆壁，其他設施則都沒有受到損傷，而旅館內住民都是回國持有陰性報告須隔離14天的旅客，沒有確診者。

蔡進峰強調，大廈2至4樓都是空房，5樓目前則是有拉皮、防水工程在進行，目前起火原因傳出是在二樓，但沒有經過證實他也不敢確定，2樓是空屋堆放大量廢棄物，因為之前有傳出遭人縱火的紀錄，還是自燃或其他原因他也不敢亂說，只能等待後續調查釐清。