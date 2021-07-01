內政部部務會報今日通過「土地登記規則」修正草案，確保登記安全的前提下，可透過網路申請買賣、贈與等146種不動產登記，後續也將盡快完成配套措施，也可以讓民眾委託專業代理人使用新的服務來送件，並在疫情期間降低接觸風險。

內政部指出，由於不動產登記涉及民眾財產權益，現行規定申請不動產登記時，除應檢附申請書、契約書、印鑑證明及權狀等書面文件外，其申請人或代理人還必須親自到地政事務所臨櫃申請並核對身分，須往來奔波。為提供民眾多元申辦管道，這次修法增訂網路申請登記，規劃分為「非全程」與「全程」2個階段推動。

修法後將優先推動「非全程」網路申請登記，適用登記案件項目，將全面涵蓋現有民眾申請的買賣、贈與等146種登記原因，由地政士或律師等專業代理人，先至地政「數位櫃台」網站，使用自然人憑證進行網路身分驗證、產製登記申請書，再經申請人確認並以自然人或工商憑證電子簽章後，線上提出申請，並繳納登記規費，透過專業資格進行雙重身分驗證，避免偽冒申請登記情形發生，提升登記的安全性。

至於所需檢附的契約書、印鑑證明及權狀等紙本文件，則可就近郵寄到管轄地政事務所辦理，免再遠途奔波。

「土地登記規則」部分條文修正草案，將依法制作業程序，於近期發布，並將儘速完成訂定作業注意事項等配套措施，以及辦理系統功能說明會等，宣導業者多加利用。

至於「全程」網路申請登記部分，案件申請及相關文件全部都需以網路電子化方式辦理，複雜度高，目前正審慎規劃跨機關合作與網路介接驗證等配套工作，在確保資訊安全的前提下陸續推動。