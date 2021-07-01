東京奧運開幕倒數22天，國家運動訓練中心安排線上媒體日，邀請選手分享備戰心情，將第三度挑戰奧運的郭婞淳，帶著更成熟的技術、穩定的心情面對，對於金牌「勢在必行」。

今年4月亞錦賽，郭婞淳除了在總和刷新自己保持的世界紀錄，也將抓舉世界紀錄掛上自己的名字，加上挺舉、一共有三項世界紀錄在手，過去兩次參加奧運女子舉重58公斤級，一次排名第6、一次獲得銅牌，今年東京奧運她要努力在女子舉重59公斤再度努力，要以「先穩後衝」的策略，希望再一次突破個人最佳成績。

郭婞淳提到，自己舉重生涯就缺一面奧運金牌，這次目標除了舉出的公斤數突破自己的紀錄，金牌也是「勢在必行」，希望可以在新冠肺炎疫情考驗下，藉由奧運的榮耀給大家帶來希望和力量。

這次東京奧運大會以「泡泡模式」舉辦，代表團也提醒選手做好防疫措施，避免和其他國家選手接觸，郭婞淳以今年參加亞錦賽的經驗，計畫帶調理包和白飯到東京，盡量自己備妥三餐、減少到選手餐廳用餐增加風險，她也鼓勵自己：「老話一句：『一切都是最好的安排，把自己最好發揮出來，一定可以的！』」