北市松江路工地意外 鋼樑掉落砸中工人命危送醫 18:462021/07/01 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市中山區松江路一處工地發生工安意，1人命危送醫。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市中山區松江路一處新建大樓工地，1日下午4時35分突然發生鋼樑不慎掉落意外，一名50歲工人遭到砸傷，當場失去呼吸心跳，救護人員獲報緊急將他送醫搶救，至於詳細事發原因仍待警方及勞檢處調查中。 北市批發市場PCR首日篩7400人 環南攤商遭爆打疫苗後確診 新北市湯城園區傳確診 該公司310名員工採檢結果出爐 #松江路 #工人 #鋼樑 #工地 #台北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 45張小朋友滿天飛！員警接任務苦找失主2周 原來是女肉販 16:322021/07/01 社會 男紅海玩滑翔傘驚遇猛鯊 躍出水面狠咬雙腿 眾人全嚇翻 12:342021/07/01 搜奇 男子自導自演竊案 台南警從現場小螺絲推理識破 19:422021/07/01 社會 微解封 7月12日餐飲有望恢復內用 04:102021/07/01 焦點要聞 蘆竹混凝土工人不慎掉落石庫 搶救後仍不治 18:132021/07/01 社會 台東轎車失控飛越護欄撞路樹炸成火球 駕駛著火爬出2人成焦屍 08:342021/07/01 社會 Angelababy暖男弟藏不住 單身女星求認識：哪天把他約出來 19:512021/07/01 娛樂 全家隔離 台大染疫護理師自行轉院產女 04:102021/07/01 焦點要聞 衛福部遭小黃衝撞 疲勞運將煞車不及沿途連撞 女騎士也遭殃 18:242021/07/01 社會 《上流戰爭3》金素妍只穿內衣超辣 2張劇透照來不及刪爆大雷 18:462021/07/01 娛樂 影》遭控授意撥發疫苗給好心肝 黃珊珊：未與許金川醫師直接聯繫 14:542021/07/01 政治 社會熱門新聞 影》恐怖瞬間 男酒駕衝斑馬線 5路人成保齡球瓶遭撞飛 - 社會 【4死惡火】傳教士命喪彰化防疫旅館 最後影像曝光 不逃生原因引鼻酸 - 社會 漏夜竊走500顆西瓜案 竟是花蓮瓜農自導自演 - 社會 宅神朱學恒送花籃遭告妨害公務 律師林智群送38字 - 社會 女漫畫家與夫含兒子小GG 稱「口感像粉腸」惹怒民眾狂檢舉 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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