基隆一名郭姓男子今天下午2點多，載著顏姓前同事至百福區某工廠找前老闆討積欠薪水，但雙方談判破裂，老闆從店內拿出鐵棒並找來2名員工助陣，郭男則是拿西瓜刀對峙，卻被對方壓在地上痛毆，警消人員接獲通報，協助3名傷者就醫，並將關係人帶回偵詢，依傷害等罪嫌偵辦。

據了解，郭男、顏男自稱老闆積欠70萬薪資，因此下午到工廠理論，未料，2人走到騎樓時，老闆撞見立即到店內拿出鐵棒作勢要攻擊，並叫2名員工助威，郭男趕緊跑回車上拿出西瓜刀對抗，卻遭毆打在地，雙方不斷叫囂，郭趁空隙逃出，與顏男駕車逃離現場。

基隆市警察局第三分局百福派出所接獲通報派員到場，恰巧碰上郭、顏正要逃離，立即將2人攔下，由於郭多身上多處傷痕，自述身體不適，員警趕緊打電話請求救護人員協助，將男子送往長庚醫院治療，另2名員工手、腳擦挫傷，送往汐止國泰醫院救治。

警方偵詢時，郭姓老闆自稱確實有積欠郭、顏薪水，但總金額只有8萬元，雙方互相提傷害告訴，另外，郭男持西瓜刀遭依違反社會秩序維護法開罰。