台灣音樂家徐崇育與Harlem Inc.爵士樂團的《重返哈林》，為觀眾打造1960年代紐約哈林區的爵士樂氛圍，首登愛丁堡爵士與藍調音樂節。（Joe Russo攝，徐崇育提供）

台灣音樂家徐崇育與Harlem Inc.爵士樂團的《重返哈林》，為觀眾打造1960年代紐約哈林區的爵士樂氛圍，首登愛丁堡爵士與藍調音樂節。（Joe Russo攝，徐崇育提供）

英國具代表性的「愛丁堡爵士與藍調音樂節」將在7月16日開跑，台灣音樂家徐崇育與Harlem Inc.爵士樂團的《重返哈林》獲選為線上節目，這是今年該音樂節唯一入選的亞洲樂團，同時也是徐崇育首次入選該音樂節。

《重返哈林》是來自徐崇育2019年在兩廳院夏日爵士派對策劃製作的節目，他表示，過去他曾在紐約哈林區具有爵士樂代表性的聖尼克酒吧演出，當時沉浸在爵士樂的氛圍裡，那樣的人文精神令他永生難忘。為此，他與樂團在節目裡，特別營造1960年代紐約哈林區的氛圍，演奏硬式咆哮、節奏藍調、放克、拉丁、 雷鬼等不同曲風，帶觀眾感受爵士樂精神。

徐崇育表示，疫情年代，表演形式也變得多元，他觀察，未來的節目趨勢，不管線上還是現場演出，最重要的是獨特性，「線上演出，不能只是一個替代方案，一定要有獨特的地方，像是若能和紐奧良爵士樂博物館合作，做線上導覽，或是遠端參觀一個爵士樂手的家，這樣的思考方式，節目就會變得有趣。」

此外，徐崇育表示，線上展演開啟更開闊的世界，「全世界都是可發揮的舞台，能整合全球觀眾，以及各地的資源。」目前徐崇育也會帶學生上國外的線上大師課程，「線上教學讓學習管道變得多元，不用再飛來飛去，也能獲得大師寶貴的理念，這種國際連結和交流方式，也會改變學生的一生。」

愛丁堡爵士與藍調音樂節於1978年創立，每年在7月下旬舉辦，今年除了有當地小型的實體音樂會外，國際音樂團體參與的節目共有42場，以線上節目為主， 7月5日前觀眾購買線上通行證，可在各場節目限定期間觀賞所有線上節目。《重返哈林》將於英國時間7月24日播出。