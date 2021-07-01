辣模張語昕曾上過《小明星大跟班》綜藝節目，經常拍攝大尺度的照片，因此引起許多網友的關注，個人Instagram 吸引了63萬粉絲追蹤。日前（30日）張語昕在個人社群網站，曬出一張性感與火辣十足的照片，此貼文已經超過1.3萬名網友按讚，並引起網友們直呼：「天呀！實在是太性感了！」

昨（30日）張語昕在個人Instagram曬出一張性感與火辣十足的照片，畫面中她趴在一張咖啡色的沙發上，並大方展露火辣的身材曲線，只看見她穿著一件黃色的丁字褲，上半身卻穿著「國王的新衣」完全沒一件衣物，曬出豐滿的渾圓豐胸與翹臀，她在此貼文寫下：「這款式喜歡嗎？穿了件很性感的泳衣。」讓所有粉絲大飽眼福。

此外，日前張語昕到台北捐血中心捐血，透過自身行動去幫助需要的人，她表示：「出去捐血是幫助醫療量能，是被允許的外出行為，請大家不必擔憂成為防疫破口，出門口罩戴好、戴滿，小心社交安全距離就可以了！」不少網友稱讚她：「私底下也這樣美！」

不少喜愛她的粉絲，在下方留言回應：「一直都有在捐，下次捐要等8月了！」、「人美心也美好溫暖！」、「有實際行動！很棒！」、「我中午才去市府捐血站分離式捐血，一起努力加油！ 」、「 迷死人了啦！這翹臀」、「 這是在家裡游泳嗎？這眼神我受不了！」