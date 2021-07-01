長聖(6712)營運大爆發，自結6月營收再以3690萬元，再創新高，年較增884.53％，累計上半年營收1億4千多萬元，已超越了去年全年7千多萬的營收。法人表示，長聖特管辦法細胞製備委託訂單也已排到明年3月，預期上半年已轉虧為盈，全年營收上看4.59億元，全年EPS有機會達2.59元。

長聖表示，單月營收持續創新高，一季比一季成長，主要是公司在特管辦法於核准件數、項目、合作醫院以及收案人數皆市占第一，並具醫療資源及製備技術等利基。

由於特管辦法的細胞委託製造業務持續增加，長聖訂單已排程至明年3月，在營收持續加溫下，今年營收及獲利備受期待。

法人指出，今年5月台灣新冠疫情爆發時，中國醫藥大學附設醫院即向衛福部申請對緊急重症新冠病患提供恩慈療法，並獲衛福部核准使用，以長聖新藥UMSC01治療四位病情非常嚴重的新冠肺炎的病患，現今其中3位病患已成功出院，1位病患肺部情況穩定，足以顯見該新藥可望成為治療重症新冠肺炎的明星藥物。

長聖在特管辦法中項目件數、核准件數、收案人數及合作醫院都領先同業，在特管辦法的療效中，DC治療第四期病患可達70％腫瘤控制率，國內唯一通過的 DC-CIK的細胞治療，可達78.6％腫瘤控制率。該公司已向衛福部申請其他特管辦法，癌症部分不需要取腫瘤組織有Gamma-Delta T(GDT)治療8種癌、DC-CIK (WT-1)治療大腸直腸癌與乳癌等新的細胞療法項目;另外在自體脂肪幹細胞ADSC治療慢性傷口主要族群為糖尿病的病患，該公司預計今年第四季可望通過這些產品。