太普高（3284）1日召開股東常會，補選一席董事，由上逸建設董事長曾穎君當選，並在股東會後召開董事會，推選曾穎君出任太普高副董事長，董事會也通過私募1.5億元的定價案。
太普高2020年合併營收約6.81億元，年度淨損約7495萬元，換算稅後每股虧損1.49元。
太普高因疫情關係，1日在戶外召開股東常會，通過承認去年財報、以及虧損撥補等案。
股東常會也補選一席董事，由麗升投資公司代表、上逸建設董事長曾穎君當選，並在隨後召開的董事會，推選曾穎君，出任太普高副董事長一職。
太普高（3284）1日召開股東常會，補選一席董事，由上逸建設董事長曾穎君當選，並在股東會後召開董事會，推選曾穎君出任太普高副董事長，董事會也通過私募1.5億元的定價案。
太普高2020年合併營收約6.81億元，年度淨損約7495萬元，換算稅後每股虧損1.49元。
太普高因疫情關係，1日在戶外召開股東常會，通過承認去年財報、以及虧損撥補等案。
股東常會也補選一席董事，由麗升投資公司代表、上逸建設董事長曾穎君當選，並在隨後召開的董事會，推選曾穎君，出任太普高副董事長一職。
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