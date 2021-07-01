衛福部國健署擴大試管嬰兒的補助方案昨上路，台中市1對張姓年輕夫妻，一早到北屯區茂盛醫院搶頭香，花15分鐘完成登記。33歲張太太說，補助後可節省大筆費用，試管名醫李茂盛預期催出5000位試管寶寶，並建議政府推出托嬰及住宅的相關配套方案，減輕年輕夫妻的經濟壓力，並提高早婚早生的意願。

張太太表示，她體質因不容易受孕，因此想嘗試試管嬰兒，但因為費用相當昂貴，得知政府有補助，事先先完成網路資料填寫，所以到醫院現場申辦約15分鐘，就將資料順利上傳「國健署人工生殖網路通報系統」；做試管嬰兒成功、懷孕34周的池小姐說，政府提供2次的超音波、妊娠糖尿病檢查項目，感覺更安心。

茂盛醫院院長李茂盛認為，試管嬰兒擴大補助方案切中求子民眾的需求，一個試管療程若以15萬元計算，政府最高可補助10萬元，約佔3分之2，對年輕夫婦來說減輕不少經濟負擔，對捥救少子化現象有刺激效果，可望將全球墊底的台灣出生率往上攀升。

李茂盛說，台灣每7對夫婦就有1對有不孕問題，因生育能力與年紀呈反比，超過34歲以上婦女的懷孕率呈現顯著下降的趨勢。年輕男女可儘早生育，「愈早生、愈好生」是不變的黃金法則；若是結婚1年無法自然受孕的夫婦以及晚婚夫妻，建議趁這波政府補助方案儘快接受試管療程，圓滿求子路。