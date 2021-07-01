台灣何時能解除三級警戒？民進黨台北市議員王世堅直言，其實台灣民眾不關心台積電有沒有拿晶片換疫苗，民眾在意的是何時能打到疫苗，社會何時可以解封，他計算，若慈濟的疫苗在短期內能進來，並優先打在國高中、大學生身上，7、8兩個月打快點，開學的時候，有機會達到群體接種率45%，到時候台灣就可以「微解封」。

美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）日前指出，台灣取得疫苗的途徑被「截斷」（Cut off）。對此，王世堅今(1日)上《TVBS》政論節目「新聞大白話」談及此事表示(3:24:01)，其實民眾不再關心被截斷，或是關心台積電是否用晶片換疫苗，民眾現在在意的是，何時能打到疫苗，社會何時可以解封，他說，個人抱持比較樂觀的看法，以台灣的科技、經貿實力，跟長期台灣戰略地位的重要，台灣跟美國、日本有這麼好的同盟關係，「我認為，美日他們一定會幫助我們脫困」。

王世堅提到，「根據我的算法，我國疫苗施打率已達8.5%，如果在美日及鴻海創辦人郭台銘、台積電、慈濟的幫忙之下，從7月1日算起，若每周都能打到100萬劑，4.3%，那7、8兩個月合計8.5周，換算加總可達到36.55%，加上目前已施打疫苗比例，開學的時候，有機會達到45%，加上台灣人本身衛生習慣就很好，防疫措施都做得很好的前提之下，那時候社會可以適度地解封。

王世堅強調，「所以我呼籲衛福部，絕對不要再去阻饒郭台銘、慈濟，跟郭台銘以外的團體，要加把近幫助他們，尤其是慈濟他們說的很有道理，因為BNT疫苗可以打12歲以下的青少年，如果讓慈濟這500萬劑全都打在學生族群，從初中到研究所都可以打，以一個年齡層20萬人來算，全都打完也才240萬(12個年齡層)，而且學校老師也繼續施打的話，在9月份部但可以出部微解封，而且可以讓學生安安心心的開學，所以，衛福部不要再去跟慈濟計較有沒有原廠授權書，有沒有現貨，甚至要不要跟台積電併案處理，這種話不要再講了，趕快讓慈劑疫苗進來，讓慈濟慈悲的救世，不要再阻饒」。