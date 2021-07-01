韓國女星金素妍出道多年，早年憑著演出電視劇《順風婦產科》、《愛上女主播》讓台灣觀眾也對她不陌生，近期更因在夯劇《Penthouse上流戰爭》系列飾演惡女千瑞珍讓她人氣再攀高峰，甚至一舉拿下SBS演技大獎、百想藝術大獎雙料影后。她近日更在社群網站展現自己性感一面，曝光多張拍攝內衣廣告的現場照，精緻臉蛋與好身材令人羨慕不已，感嘆金素妍真的太美了。

因為演出《Penthouse上流戰爭》被封為最美惡女的金素妍，昨日在社群網站PO出多張拍攝內衣廣告的現場照，一件黑色BRA襯托出她四肢纖細、上圍卻很有料的極品好身材，讓粉絲看了羨慕不已，直呼「這姐真的是要啥有啥」、「身材好棒」、「姐姐真的美」。

《Penthouse上流戰爭3》將在本週五播出第5集，網路上也瘋傳2張號稱是官方來不及刪，就遭網友備份的劇透照。劇透照中「河博士」河尹哲(又譯：夏允哲)正在為一名全身包繃帶的人動手術，繃帶人更被懷疑就是已遭炸死的Logan Lee(洛根李)。

《Penthouse上流戰爭3》2張劇透照引發觀眾熱烈討論。(取自微博)

這兩張劇透照隨即引發大批網友吐槽是醫學奇蹟，「夏博士的手不是受傷了嗎？怎麼還能做手術」、「順玉（編劇）真的越來越把觀眾當傻子了」、「那場爆炸怎麼看都應該炸成灰」、「都炸成這樣了還沒死？順玉真有你的」。