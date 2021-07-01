新冠疫情衝擊觀光產業，旅行社夾縫求生，雄獅旅遊積極轉型生活產業，疫情期間動員將近百位原先販售旅遊產品的員工，斜槓轉型開發銷售農產品及其他商品，以往載運旅客的雄獅通運司機也有約60人協助運送商品，「雄獅嚴選Lion Select」六月營收較四月成長8倍，賣出好成績，也填補國旅的營收缺口。

雄獅旅遊旗下購物平台「雄獅嚴選Lion Select」嚴選優質在地農產品、農業精品伴手禮和各地質感好物，近期銷售時令蔬果頗受好評，包括總共近5千箱的玉荷包、愛文芒果、梨山水蜜桃等一上架都迅速售罄。看好防疫期間民眾對於網購預訂蔬果的需求，「雄獅嚴選Lion Select」於今日早上十點再加碼，推出口碑極佳的新竹尖石鄉原民部落的水蜜桃共1千箱，知名度高取得不易，上架後也秒殺完售，後續將積極洽談，希望能追加到更多水蜜桃和其他優質果物。

雄獅表示，新竹尖石鄉為泰雅族族人栽種水蜜桃的產區，七月份開始進入盛產季節，其收成是當地泰雅族人最重要的農業收入，但隨著三級警戒延長，觀光遊客止步導致銷售不佳，加上物流業者訂單量暴增而運送困難，讓原鄉農民一年的心血可能歸零。「雄獅嚴選Lion Select」秉持推廣優質農產品以及幫助原鄉農民的初衷，透過線上通路優勢及大量物流人力協助果農運送及販售。

由於水蜜桃特性嬌嫩，運送和保存都需要高規格的對待，為了使水蜜桃從1200公尺的高山順利運抵市區，除了租用低溫冷藏貨車之外，更動用過去專載VIP旅客的賓士9人座小巴接力載運，標榜水蜜桃從樹枝摘採下來只要24～48小時內即可送達顧客手中，不僅提高產地直送效率，也讓顧客能體驗最新鮮的水果風味。

雄獅表示，「雄獅嚴選Lion Select」產品項目豐富，其中水果熱銷度較去年同期成長4倍，為熱銷排行第一，台塑牛小排和冷凍料理包類分居第二和第三；其他如晶華飯店牛肉麵料理包、米其林一星餐廳「天香樓」的杭式料理組等知名美食也相當受歡迎，推估主因是疫情影響下民眾無法出門，購物型態轉成線上宅配為主，供貨量和需求量皆大幅增加，加上平台逐漸打出知名度，今年五月份開始特別增加3倍人力協助銷售，接下來搭上中秋節熱潮，預估主推的限量麻豆文旦也會造成瘋搶。