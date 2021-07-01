苗栗縣環保局所打造的移動式空氣品質監測車，可迅速趕往現場檢測空氣品質。（苗栗縣政府環保局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府環保局為替縣民把控居住環境的空氣品質，特別打造一台新型多功能的移動式空氣品質監測車，針對重點工業區及民眾陳情的異味熱點，迅速前往檢測分析，以確實監測空品狀況，希望維護縣民良好的生活品質。

環保局表示，民眾日益重視居住環境與空氣品質，環保局為此打造1台新型多功能「移動式空氣品質監測車」，專門針對重點工業區與民眾陳情的異味熱點，可以迅速前往採樣檢測分析。

這部監測車內除搭載微型感測器、紅外線熱影像攝影機、FID、PID…等監測設備外，車頂可供空拍機起降，可將數據整合於線上系統資料，在污染現地快速搜尋苗栗縣既有500個空氣品質感測器所測的數據資料，進行現地交叉比對，精準掌握污染來源與成分，有效進行後續相關處理。

環保局空品監測車首度出任務，就是今年4月接獲銅鑼工業區民眾陳情後，隨即派駐「移動式空氣品質監測車」前往執行監測作業，確切解析該區域的空氣狀況，當地住戶主要反應的異味情形，包含酸味、燒塑膠味、油漆味等，監測期間環保局多次前往檢測，民眾表示，監測期間異味有顯著減少，已達到嚇阻作用。

此外，利用空品監測車的機動特性，搭配微型感測器、車上設備科學儀器檢測數值及風速風向分析，得知監測期間風向為西北風，分析後鎖定特定產業，於6月初進行多方稽查後，查獲某塑膠公司未領有固定污染源操作許可證，即逕自操作營運，環保局依法告發處分，並命該公司申請許可中不可有試車行為，否則加重處罰。

環保局長陳華盛表示，今年度打造「移動式空氣品質監測車」進行機動性監測，在當今因應疫情期間，可減少人與人之接觸，並在稽查量能上更提供一大助力，善用科技儀器獲得分析數據，大大提升污染陳情案件機動性的即時調查，有效改善空氣品質，為鄉親打造苗栗縣清新空氣好環境。