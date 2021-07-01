消防員疫情期間出勤風險增加，且需著防疫裝備相當辛苦。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

因應新冠肺炎本土疫情持續嚴峻，嘉義縣消防局需支援中央調度，接送居家檢疫隔離人員，救護勤務風險日增，嘉義縣長翁章梁為慰勉消防局防疫第一線人員的辛勞，加發消防局防疫專責隊專案加班費及全局工作慰勞金，並將於明年起提高消防人員超勤津貼。

嘉義縣從今年5月起至11月止，每月加發防疫專責隊專案加班費4000元及預備隊2000元，並頒發全局工作慰勞金14萬元，另，雖然嘉義縣財政狀況不充裕，嘉義縣政府仍規畫自111年起提高消防人員超勤津貼，由1萬3000元調升至1萬4000元。

嘉義縣消防局長呂清海指出，消防局防疫專責隊員執行新冠肺炎救護勤務，需要穿著密不透風的防護隔離衣執勤，完成任務返隊後，還要完成救護車清潔消毒才能脫除隔離衣，除了心理上面臨被感染風險壓力，長時間穿著隔離衣，體能負荷很大，更擔心回家後是否會使家人受到影響，讓消防同仁苦不堪言。

呂清海說，縣長翁章梁為慰勉消防局防疫人員的辛勞，展現縣府挺第一線，做消防弟兄的最佳後盾，再次呼籲民眾若有症狀時請盡速就醫外，也需主動告知消防人員如旅遊史等相關資料，或是有耐心地等候專責隊員穿著完整的防護裝備，大家一起保護自己，也保護消防人員。