坪林農會專人操作立體茶包包裝機。（新北市農業局提供）

茶包以原片茶為主。（新北市農業局提供）

為讓民眾更便利品嚐包種茶及協助坪林茶農銷售，新北市農業局輔導坪林區農會設置「包種茶立體茶袋加工機」，將包種茶葉加工製成三角立體茶包的形式多元推廣，除方便攜帶，也期能吸引年輕族群品嚐坪林在地的好茶。

目前為春季文山包種茶產季，坪林區農會響應宅經濟，將文山包種茶春季比賽茶上架「坪林區農會-台灣黃頁」商城販售，也開發包種茶立體茶包量販包，消費滿2000元即享免運服務，讓大家宅在家也能安心品嚐產地直送的當季茶品。

坪林為「包種茶之鄉」，是全台灣最大的包種茶產地，同時擁有位於水源保護區的優勢，出產著品質相當高的茶葉，而包種茶的特色就是入喉時散發出的淡雅「香氣」，與高山茶因為培火過產生的渾厚滋味不同。

今年春季文山包種茶比賽茶已經在6月5日上市，由於今年入春後仍持續有冷空氣南下，冷涼的氣溫讓茶葉充分的生長，同時採收期又適逢乾燥，讓春茶產量跟品質皆有提升。

坪林區農會理事長陳文慶表示，在事事講求方便的現代，還得跟上潮流用茶包的方式來銷售，而且立體茶包的形式也改善了過去平面茶包不利於茶葉伸展的缺點，可以充分的將茶葉的香氣跟滋味釋放出來，味道完全不輸用專業茶具沖泡的茶湯，防疫期間多喝茶對身體好，也邀請大家品嚐我們的包種茶給農友支持。

農業局表示，透過輔導農會設置立體茶包加工機，除了多元利用坪林出產的整體茶葉，提高其附加價值，也為辛苦的茶農開啟了另一條銷售通路，而茶品的安全市府依然嚴格為消費者把關，當然好茶還需要全民支持，選購「新北好茶」品牌，不僅安心，也是給這些辛苦的做茶人最大的支持與鼓勵。