一名3歲彭姓女童，在去年6月間，被母親的友人陳姓男子餵食毒品致死後還棄屍；案經南投地院法官審結，依妨害幼童發育罪、故意對兒童犯殺人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身；遺棄屍體罪部分處有期徒刑1年10月，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

判決書中指出，被告陳姓男子與女童生母為朋友，因此經常獨自帶女童出門，竟利用相處之機會凌虐，陸續在南投市、台中市，持用不明器物毆打女童頭部，致顱骨骨折；以尖狀物戳刺女童大腿，以木板毆打女童，還用土黃色膠帶纏繞女童頭部及眼睛；以鐵尺及鞋拔敲打女童手、腳及臀部，再要求女童以俗稱「趴拱橋」（即手、腳貼地，臀部往上，身體呈倒V字型）方式罰站凌虐，妨害身心健全發展。

陳姓男子長期吸毒，去年6月對女童餵食安非他命及FM2，致女童因毒品作用，造成呼吸功能抑制而窒息死亡。

陳姓男子在餵食毒品導致女童死亡後，聯繫蔡姓友人及女童彭姓生母商討如何處理遺體，唯恐死因被警方發現，3人竟共同將女童遺體運至南投縣名間鄉被告親戚住處內藏放，又恐因味道遭人發覺，改將女童遺體掩埋在樹下。

陳姓男子針對犯罪事實部分，都否認犯行；法官院審酌被告對於稚齡幼童，動輒毆打、體罰等，將女童當成私人物品發洩情緒，造成女童恐懼及身體受傷，甚至餵食毒品導致窒息身亡，惡性可謂重大；且被告犯罪後否認犯行，於警詢及偵查中蓄意捏造女童死因，故意誤導檢警偵辦方向，自應嚴予懲處。

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