台南市白河警分局警員陳怡平（右）將核調永康分局交通分隊，白河分局長陳明宏（左）特別頒贈紀念品。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市白河警分局偵查佐曾安健（左）將核調新化分局，白河分局長陳明宏（右）特別頒贈紀念品。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市白河警分局警員陳怡平、書記孫如宜及偵查佐曾安健，分別將核調永康分局交通分隊、佳里分局及新化分局。白河分局長陳明宏特別頒贈紀念品，感謝他們的戮力服務和付出，雖不捨，但還是祝鵬程萬里、步步高升，並也誠摯歡迎他們多返回分局敘舊指導。

白河分局表示，警員陳怡平於3年前調派本分局白河派出所服務，服務期間參與偵辦破獲多件詐欺、公共危險及許多熱心為民服務案件，並於2019年10月共同偵破詐欺集團案件，在派出所已具有領導一姐之風範。

另，書記孫如宜2019年3月調派到分局行政組服務，負責檔案室、員警諮商、臉書經營等各項業務，積極之工作態度深獲器重；偵查佐曾安健到職迄今雖僅6個月，但積極偵辦多起詐欺案件，工作表現良好，深獲各級同仁好評。

白河分局分局長陳明宏表示，3位同仁這次為了家庭眷居因素或職務歷練志願考量，請調不同機關服務並獲核調，離別之際感謝3位同仁在白河分局的辛勞付出，並期勉持續保持積極進取的初衷，在新單位有更佳工作表現。