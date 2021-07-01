長榮今(1日)「關禁閉」最後一天，明(2日)即將出關，恢復正常交易，今日最後一盤股價一口氣拉高5元，收在213元，上漲16元，率先卡位的意味相當濃厚。

長榮近期雖然被列為處置股票，5分鐘撮合一次，但股價仍驚驚漲，市值在上半年最後一天突破兆元，躍居台股第4大，今開盤即以204元、上漲7元開出，一舉突破200元大關，盤中一度漲至216元，差一檔就漲停，隨著獲利了結賣壓湧現，股價在午盤短暫翻黑，隨即有買盤進場，推升股價再往上攻，並在最後一盤湧入4千多張的大量，將股價由208元拉高到213元作收。

由於長榮明日即將恢復正常交易，尾盤的大單將股價拱高備受矚目，萬通國際副總經理魏明裕表示，第一天最為關鍵，因為關係著後續能否攻高，所以市場上才會說「愈關愈大條」。一般來說，股票被關禁閉的時候，可能5分鐘或20分鐘才撮合一次，因此，主力會很難出貨，於是便會趁著關禁閉的時候，將股價持續拱高，等到出關後，買賣沒有限制，就容易出現出貨的動作。

就技術線型來說，魏明裕指出，只要明日股價持續創高，都可以續抱，但是如果K棒跌破今日的低點，叫「空頭吞噬」，原本上漲的走勢可能會出現反轉，就要考慮出場。

長榮被列為處置股票的時間為6月18日起至7月1日，約每5分鐘撮合一次，貨櫃三雄中的另一檔陽明也被列為處置股票，時間則是從6月22日起至7月5日，陽明要到下周二(6日)才出關。

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