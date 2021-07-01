淡水「新民隧道」明下午3時通車，交通部公路總局1日與相關單位進行履勘（鄭宇恩服務處提供／戴上容新北傳真）

市議員鄭宇恩表示，當心行人牌面高度是行人會撞上的高度，嚴重影響用路人安全的缺失不勝枚舉。（鄭宇恩服務處提供／戴上容新北傳真）

淡江大橋第2標工程之一「新民隧道」，2日將完工啟用，屆時沙崙路到淡海新市鎮路徑可截彎取直，使交通更方便；交通部公路總局1日與相關單位進行履勘，新北市議員鄭宇恩表示，現場標線、號誌等缺失不勝枚舉；交通部公路總局回應，會即刻改善，2日下午3點會如期開放通車。

交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處副處長林廷彥表示，過去要從大庄沙崙連接到新市鎮的沙崙路因地形限制，須繞過砲台公園，才能從新民街一段接到新市鎮，新民隧道可改善交通不便的狀況，該隧道2016年時動工，未來配合淡江大橋通車可銜接淡海新市鎮、北海岸風景區。

林廷彥指出，「新民隧道」隧道總長184公尺，隧道內有雙向各3車道，為汽機車混合車道，另有各2.5公尺寬人行道，歷經5年施工，今年6月完工，因台電公司未完成送電，使預定端午節前通車落空，如今成功通電，1日與相關單位會勘改善，預計2日下午3點開放通車。

市議員鄭宇恩表示，隧道周邊有許多指示標誌和標線都尚未完成，包含車道預告牌面、禁止左轉牌面等，號誌運作也尚未完成測試，難以確認行車安全性，此外人行道無障礙坡道太斜、不平整、當心行人牌面高度是行人會撞上的高度，嚴重影響用路人安全的缺失不勝枚舉。

鄭宇恩呼籲，公路總局勿搶快通車，通車與否安全性應是唯一考量，希望能在確認所有涉及安全的缺失都改善再通車；公路總局回應，1日會勘後，針對議員提出的標誌、號誌等問題會即刻趕工改善，2日下午3點如期通車。