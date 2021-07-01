And here's an explainer from me in @monkeycageblog about China's new silos.



👉How many warheads can the DF-41 carry?

👉How many missile will be placed in each silo?

👉Why is China doing this?

👉How should the US respond?



All in 1000 words!https://t.co/9KontVKE8Z — (((James Acton))) (@james_acton32) June 30 2021

據《華盛頓郵報》1日報導，美國「詹姆士馬丁禁止核擴散研究中心」（James Martin Center for Nonproliferation Studies）透過分析商業衛星圖，指出中國大陸已開始在西北城市玉門附近的沙漠區，興建超過100座的洲際彈道飛彈(ICBM)發射井。這不但讓北京核嚇阻能力足以大幅擴張，更展現大陸試圖在美方第一擊之下仍維持足夠核武數，以擊垮美方飛彈防禦體系。

根據商業衛星圖顯示，在大陸甘肅省玉門市附近1810平方公里的乾旱地帶中，約有數十個工地正在施工。這119個外貌幾乎相同的施工點，具備的特徵與大陸在其他地區的核彈道飛彈發射設施特徵相吻合。

※北京恐擁有250至350枚核武庫存

報導指出，如果這逾100多座飛彈發射井全數竣工，將為北京帶來歷史性轉折，外界將視北京為擁有250至350枚核武庫存的國家。不過，考量過去大陸曾部署誘餌發射井，目前仍難推論北京會部署多少枚飛彈於這些發射井中，實際數字也可能少得多。

更何況冷戰期間，為確保蘇聯戰爭計畫者永遠無法確知美方飛彈的確切位置，美國將ICBM在各發射陣地中移動，以此混淆莫斯科視聽。同樣的，北京為不讓外界探究其核實力真相，勢必也大玩這類虛虛實實的把戲。

不過，專門研究大陸核武，也是分析團隊成員之一的路易斯（Jeffrey Lewis）認為，這波建設熱潮象徵北京試圖提升其核嚇阻的可信度。從大陸西北地區的商業衛星圖來看，這波興建潮的規模更是讓人難以置信。

※發展第二擊能力

他解釋，如果將大陸其他地方興建中的發射井也算入，總數約有145座。這意味著大陸正擴大其核武部隊，部分原因為維持嚇阻力，並在美國第一擊下仍維持足夠的核彈頭數，進而擊垮美國飛彈防禦體系。

事實上，近日五角大廈官員才警告中國大陸的核武能力正快速發展中。指揮美國核武部隊的戰略司令部司令李察（Charles Richard），4月才在國會聽證會上表示，北京正進行「驚人的擴張」；包括不斷成長的ICBM庫存量，以及能隱匿於衛星的新型機動飛彈發射器。此外，大陸不斷壯大的艦隊中，更新添核武能力潛艦。

報導指出，此次披露的飛彈發射井工程，凸顯北京另一種隱匿核武的方法。衛星圖顯示，興建中的工地排列成兩列長條巨帶，覆蓋玉門市西部與西南延伸的部分沙漠盆地。

Breaking news: China's building 100+ nuclear missile silos in its desert. In 2020 it was 100+ potential Uighur detention camps now this.



Great work @ArmsControlWonk @MIIS!@Planet will continue to help journalists find & shed light on key global events.https://t.co/aKYJeIQvpV pic.twitter.com/SVYbj0KsaN — Will Marshall (@Will4Planet) June 30 2021

從大陸其他飛彈發射井建設工地來看，每個建設點會與鄰近的建設點相距2英里，而多個據點為一個巨大圓形覆蓋物所遮蔽，以隱匿不為外界所知。至於圓頂無法覆蓋的據點，施工人員則會挖掘圓形坑。此外，施工中的部分據點疑似為控制中心。

"Stumbling into an arms race"... Our exclusive on a reported construction boom for 100-plus ICBM silos in western China and why it's happening now. @ArmsControlWonk @JamesMartinCNS https://t.co/4VPMAw0Y2n — Joby Warrick (@JobyWarrick) June 30 2021

※為東風41所設計

路易斯分析，這些飛彈發射井很可能是專為東風41洲際彈道飛彈所設計。其可攜帶多枚彈頭，射程最遠達9300英里(近15000公里)，並將美國本土置於打擊範圍內。興建工程自2021年年初開始，但準備工作可能已進行數月之久。

《華盛頓郵報》求證於大陸駐華府大使館與北京外交部，卻始終未獲得回應；至於五角大廈，則拒絕評論北京的核武計畫。美國五角大廈發言人薩波（John Supple）則重申北京的核能力正不斷成長，美方評估未來十年會增加一倍甚至更多。

由於飛彈發射井容易為訓練有素的影像分析師發現，加上有可能為精確導引飛彈摧毀；路易斯認為，大陸大興土木建築發射井的另一項目的，是擴充核武庫好讓自己與美、俄相比顯得相形漸茁的嚇阻能力，更具可信度。目前美、俄擁有核彈頭數超過11000枚。

北京沒有與華府、莫斯科展開昂貴的軍備競賽；相反的，其採用有限嚇阻的概念，維持精實但能力強悍的核武庫，進而確保北京在受到攻擊時能對任何對手展開報復攻擊。

※北京不斷的失去核嚇阻可信度

然而，近年來大陸官員卻抱怨俄國與美國已提出，或正實施核武現代化計畫；相形之下北京的核嚇阻正流失可信度。北京持續拒絕加入新一輪的軍備控制談判。畢竟，與華府和莫斯科相比，若北京加上新的緊箍咒只會讓其淪為永遠的二流核武國家。

這批衛星照由星球實驗室公司（Planet Labs）拍攝。路易斯認為，新建設的飛彈發射井網路中，可能隱藏數量相對較少的彈頭；但是，突然出現大批的新發射井，勢必對美方官員造成壓力，迫其加速美國核武庫現代化的努力。

其表示，「我們正陷入一場主要由美國投資與驅策的飛彈防禦軍備競賽。五角大廈宣布未來20年對美國核武與搭載系統的升級計畫；其中，包含新型空射巡弋飛彈與至少2款新型彈頭」。

2021年2月，美國國務卿布林肯承諾，拜登會追求軍備控制，以減少大陸核武庫現代化與不斷擴張所產生的危險。雖然沒有表明具體達成方法，但他強調拜登政府會尋求「有效的軍備控制，以提升穩定性、透明性與可預測性；與此同時降低花費高昂，卻又危險的軍備競賽」。