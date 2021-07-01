雲林縣政府防堵印度變異株啟用移工快篩站，首日快篩全部陰性。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府針對日前屏東印度變異株相關接觸者外藉移工來到雲林縣二崙鄉，除就相關足跡擴大二崙鄉清消，1日並在二崙鄉農會果菜市場旁設置快篩站，縣長張麗善到場了解農業移工與失聯移工快篩情形，首日共快篩132人全數陰性。

張麗善表示，為防堵疫情，疫情3級警戒期間，移民署針對合法、失聯移工或逾期停居留的外來人口，執行「外來人口安心採檢防疫專案」，以「不收費、不通報、不查處」 為原則，鼓勵有疑似感染症狀者，趕快到篩檢站或醫療院所進行篩檢。

張麗善說，雲林縣莿桐、西螺、二崙、崙背等鄉鎮，有很多農業外籍移工，日前二崙鄉外籍移工曾接觸屏東印度變異株（Delta）群聚事件確診者的相關接觸者，引發二崙鄉與周邊鄉鎮居民恐慌，為化解疑慮特別設置快篩站。

1日參加快篩的移工踴躍，張麗善也希望透過他們，向尚未快篩的移工朋友多加宣導，告知可利用二崙鄉、麥寮鄉、林內鄉衛生所檢疫亭進行快篩，或撥打1955失聯移工就醫專線，由精通各國語言的專人提供協助。

張麗善特別提醒，快篩陰性不代表沒有染疫，仍要謹記配戴口罩、勤洗手，移工若有症狀要馬上通知雇主或撥打1999專線。同時這段時間若有陌生、不認識的外來移工在縣內流竄，請民眾提高警覺，不要掩護或是漠視，立即通報共同防堵可能的疫情破口。

另外，縣政府為了因應Delta印度變異株來勢洶洶，在全縣6個警分局區各設1處Covid-19抗原篩檢站，地點為林內鄉、古坑鄉、麥寮鄉、二崙鄉、水林鄉、土庫鎮6個衛生所，方便民眾即時篩檢，迅速釐清是否染疫。