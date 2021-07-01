北市特權疫苗風波持續延燒，北市衛生局長黃世傑請辭遭慰留，近日以「受調查迴避」為由請假一個月惹議，北市議會今開大會審市府的決算，藍綠議員齊對此砲轟離譜，質疑是「被請假」或「請辭不爽中」，要求議會應暫擱衛生局所有決算。議長陳錦祥表示，等疫情趨緩，將請市長柯文哲赴議會進行專案報告。

議員苗博雅表示，涉案的局處首長，竟然以接受調查為由不來議會，若以此理由，那當初松山滅證案，警察局局長陳家昌是否也可以兩手一攤，從此事凸顯市政府對待市議會的態度，若黃世傑明天不來，議會應暫擱衛生局所有決算。

議員林亮君認為，上個會期體育局長李再立「因公出國」，也被要求提前回國，涉案遭調查並非合理的理由，黃世傑不在一個月，就連決算都不看了，全部通通放爛，這態度對嗎？

議員梁文傑指出，黃世傑以偵查中為由請假，令人匪夷所思，市府要如何知道檢察官詹查到的範圍與時間，若偵查半年就請假半年嗎？若查到副市長黃珊珊等人，他們就要請假嗎？梁強調，支持暫擱衛生局所有決算。

議員王鴻薇認為，當初松山之亂時，警察局長陳家昌即使壓力再大，他都仍堅守崗位，但黃世傑到底是請假中，還是請辭不爽中，現在是對抗疫情最緊張時刻，該如何讓衛生局避免群龍無首，並正常運作才是最重要的。

議員周威佑怒嗆，從政風處調查報告可看出，黃世傑沒有直接牽涉到案件，反而是副局政陳政誠直接涉入案子，結果竟是黃世傑避嫌請假，由涉入案子的陳副局長代理，「市府在呼攏議會」。

議員簡舒培直言，各縣市開疫情指揮中心記者會，旁邊都是衛生局長，只有台北市是作副市長成何體統，而黃世傑在這防疫重要時間請假一個月，非常不合理，到底他是主動請假還是被請假，是否要成為第二個林洲民。

議長陳錦祥表示，因涉及議會監督權，議會三令五申大會期間，首長絕對不能請假，等疫情降至二級，議會會馬上召朝野協商，進行黨團會議，請市長赴議會進行有關疫情的專案報告。

對此，秘書長陳志銘表示，據黃世傑的說法，他認為自己應認要利益迴避，靜待調查結果，自然會歸隊；市府人事處也表示，黃世傑請假合乎規定，都經過市府核准。