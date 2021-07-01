中天新聞2019年1則「鳳凰展翅雲」報導被NCC裁罰40萬，中天提出上訴，北高行審理認定上訴有理，發回更審。對此，國民黨立委鄭正鈐今表示，按照「毒樹毒果理論」，取證違法，證據便無法被承認，NCC的裁罰，是以少數暴力取得決議，這就是「毒樹」，後來又將此列入中天關台的證據之一，這就是「毒果」，不免讓人懷疑NCC審理中天撤照案，到底還有多少「毒樹毒果」？

中天新聞台前年報導台南立委補選選情，有關「鳳凰展翅雲」的新聞，被NCC依《衛星廣播電視法》裁罰40萬，中天對此提出訴訟並抗告。全案經台北高等行政法院審理後，發現NCC當初對此新聞召開諮詢會議，其中16名委員當中，有12人認為不違法，但NCC僅依另外4名委員意見決議開罰，有少數暴力之情事，原審未就此部分調查釐清，北高行認定中天上訴有理，發回更審。

對此，鄭正鈐表示，從北高行認定NCC在諮詢會議中的決議，有少數暴力情事來看，NCC根本就在演一場先射箭再畫靶的戲，只要是心之所屬的意見，儘管是僅占四分之一的少數，就以政治凌駕專業，硬是要蓋過絕大多數的意見。

他指出，NCC審議時未就諮詢會議的建議進行討論，也未說明不採多數委員意見的理由，僅擷取另4名委員意見，就認定中天違法。

鄭正鈐強調，按照「毒樹毒果理論」，取證違法，證據便無法被承認。NCC委員會為合議制，但NCC這場裁罰，卻以少數暴力取得決議，這就是「毒樹」，把這項決議，列為中天關台的證據之一，這就是「毒果」。這也不免讓人懷疑，NCC在審理中天撤照案時，到底還有多少「毒樹毒果」？

鄭正鈐說，如今該案出現逆轉，NCC除應承認錯誤，返還中天應有權益，更希望NCC能成為真正公平正義的「獨立機關」，而非執政者的「東廠」。

鄭正鈐進一步表示，北高行這場判決，讓我們在民主的黑暗中，看見一絲的曙光；希望那微弱的曙光，不會遭到政治勢力的遮蔽。況且，新聞優劣的裁判權，應該是閱聽人而不是政府。在言論自由的基礎下，政府無權沒收民眾對於新聞內容的選擇權。可以不喜歡個別言論，但應該要堅持保障言論自由。