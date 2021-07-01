本土疫情嚴峻，總統蔡英文日前表示，會不斷調整出最適合的戰鬥隊形。前副總統陳建仁29日在臉書貼文表示，要以最快的速度取得最大量的疫苗，讓最大多數人都能及時接種。至於誰是明年最好的站台明星？媒體人吳子嘉分析表示，陳建仁該篇臉書的鋪陳，扣連上蔡總統曾說要變化隊形，陳建仁會是最有可能把疫情及疫苗等所有問題一次解決的專家。

美麗島電子報董事長吳子嘉6月30日在《關鍵時刻》節目中表示，因為明年就要選舉，民進黨是個選舉政黨，以選舉為導向，今年誰能把疫情解決掉，明年誰就是最好的站台明星。現在衛福部長陳時中不可能了，沒人找他，因為轉為負面了；行政院長蘇貞昌現在也死亡交叉，也不可能了。

吳子嘉接著表示，29日看到一個很小很小的一個訊號，陳建仁寫臉書批評疫苗政策，這個很嚴重，意思是，現在政府沒有在最短時間弄到最多的疫苗，反面來看，那就是在批評政府，也就是對政府不滿意。以陳建仁個人的謙虛，寫出這種東西，民進黨很多高層看到這個也嚇一跳，怎麼這麼嚴厲的字眼，會出現在陳建仁的臉書上，而這不是他的個性會寫的東西。

吳子嘉解讀說，蔡總統已經不耐煩了，搗蛋、扯後腿的一大堆。而陳建仁以他目前的背景，是世界級的科學家，現在他如果能主持中央整個政局，是最有可能把這波疫情、疫苗等所有問題一次解決掉。所以陳建仁這篇鋪陳的文章出來，後面所代表的意義，就跟蔡總統曾說的要變化隊形，扣連上關係。