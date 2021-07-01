中天新聞2019年1則「鳳凰展翅雲」報導被NCC裁罰40萬，中天提出上訴，北高行審理認定上訴有理，發回更審。對此，國民黨立委認為，這證明NCC當初為了撤照中天，不惜把內部諮詢會議當過水，一切都是先射箭、再畫靶；如今被北高行徹底打了一個巴掌，這遲來的正義，確實給人民一個另類的啟示作用。

中天新聞台前年報導台南立委補選選情，有關「鳳凰展翅雲」的新聞，被NCC依《衛星廣播電視法》裁罰40萬，中天對此提出訴訟並抗告。全案經台北高等行政法院審理後，發現NCC當初對此新聞召開諮詢會議，其中16名委員當中，有12人認為不違法，但NCC僅依另外4名委員意見決議開罰，有少數暴力之情事，原審未就此部分調查釐清，北高行認定中天上訴有理，發回更審。

對此，國民黨立委賴士葆指出，這件事涉及兩大層次，第一是程序不正義的問題。

賴士葆說，NCC針對「鳳凰展翅雲」報導召開諮詢會議討論是否開罰，縱使有12人認為不違法，但最後卻依另外4名不同意見的委員決定開罰，「這就像現在的立法院，所有朝野協商都是過水，一切民進黨說了算」，NCC的諮詢會議形同被證明只是「過水會議」，只要NCC主委心意已決，決定要殺中天了，就可以先射箭、再畫靶。

第二個層次，賴士葆說，當初NCC以「鳳凰展翅雲」的報導內容不妥作出裁罰，但回過頭來看，這不等於是對新聞內容進行審查嗎？

賴士葆說，每逢選舉期間，各媒體幾乎也有類似報導題材，邀請民俗專家針對各候選人的命格、面相提出看法，怎麼就中天被裁罰？關鍵原因，不就是NCC「認為中天吹捧韓國瑜，造成蔡英文壓力」，所以才藉裁罰動作壓制不同聲音，這擺明就是不顧實質正義的另類文字獄。

賴士葆說，NCC說到底就是要撤照中天，所以只要碰到中天，就是一律打壓。如今發回更審，雖然官司尚未確定，但仍寄希望於司法系統，期待法院能夠還中天一個公道；同時，從北高行的發回更審，來看NCC撤照中天，「我想也給人民一個另類的啟示作用」。

「NCC非常明顯就是先射箭再畫靶！」國民黨立委洪孟楷也指出，愈來愈多證據顯示中天撤照案充斥不專業的行政手段，且充滿政治算計，當初不少人就認為其它媒體也都有類似「鳳凰展翅雲」的報導，NCC不該選擇性辦案。如今，北高行回覆判決發回更審，代表連司法機關也認為NCC的處置必須受到公評。

洪孟楷強調，身為立法院交通委員會的委員，NCC如果自認可昭公信，就應針對相關案件進行檢討，特別是被法院確認有重大瑕疵時，更該主動對外說明。否則，NCC獨立機關的威信與公信力將更難受到國人信賴，而損害新聞自由與言論自由更將視蔡政府永遠私不掉的標籤。