台水公司統計今年上半年民眾報修漏水的有效案件共116件。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市漏水率居全台之冠，水公司一區處希望藉由加速執行降漏計畫，全力擺脫全台漏水王的惡名，近年更透過平台鼓勵民眾踴躍查報漏水等多面向，有效即時阻斷漏水問題擴大。

基隆山城開發較早，地形高低落差大，都要加壓送水，加上海港貨車、拖車多，交通流量大，巷道狹窄地下管線密布，天然條件嚴苛，老舊逾齡自來水管線多，汰換困難，雖然近十年來漏水率已從32.20 ％降到24.14 ％，但仍比全台平均13.9 ％高出許多。

台水公司一區處長李慶興表示，目前已規畫2020年到2022年投入8億元加速汰換漏水或阻塞嚴重的老舊管線，長度共計55公里，目前東勢街、八堵路、源遠路、過港路、南榮路及中船路等已陸續開工；同時，一區處也利用這波疫情人車減少期間，加速汰換廟口夜市仁三、仁四路的老舊管線。

李慶興指出，除了汰換管線外，台水公司也搭配委外檢測漏水和增設水壓監測設備等方法，來有效達到降漏的目標，但辦理工程需要較長時間，非一蹴可幾，屬於治本，因此，呼籲民眾一起抓漏，希望藉由市民的協助查報，找到漏水點並及時修復，達到快速止漏的治標效果。

台水公司統計今年上半年民眾報修漏水的有效案件共116件，希望藉由頒獎感謝的儀式，擴大社會參與，找回流失的水量，喚起大家有水當思無水苦，也呼籲市民一起來節水，這次統計永康里查報7件漏水，中興里、中和里、育仁里4件。