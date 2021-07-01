航運族群凝聚人氣，資金占大盤達逾38%，萬海成交值達1018.94億元，居上市之冠。長榮上演出關行情，終場收漲逾8%，股價衝破200元，「越關越大尾」，處置期間漲幅達52%。

台股今天一度觸及17863.9點，再創新高，但隨著鋼鐵股漲多回檔，大盤同步拉回，終場收跌41.52點，以17713.94點作收。

航運續攻，其中，萬海上漲15元，收336元；長榮收漲8.12%，以213元作收；陽明收196元，漲13.5元，貨櫃三雄同登股價新猷。

根據證交所統計，航運族群成交量2516.39億元，以上市交易量6474.93億元計算，航運股占比達38.8%；成交值前5檔均為航運股，萬海成交值達1018.94億元居冠，共計29.9萬張，寫下新猷，市值排行第9。長榮成交值以345.49億元居次，共16.6萬張，3至5名依序為慧洋-KY、陽明與裕民，成交值均有220億元以上水準。

長榮在6月18日至7月1日期間遭處置分盤交易，每5 分鐘撮合一次。不過，長榮人氣絲毫不受影響，延續萬海、陽明先前「越關越大尾」走勢，長榮今天市值已達1.11兆元，排名上市第4，僅低於台積電、鴻海與聯發科。

相較分盤交易首日、6月18日收盤價為140元，長榮處置期間股價大漲73元，漲幅高達52%；得留意的是，長榮股價近期漲勢兇猛，可能會再度遭分盤交易。

華南投顧董事長儲祥生表示，鮮少看到個股遭分盤處置後，股價越飆越高。以長榮來說，今天盤中上演慶祝行情，因即將出關，一度逼近漲停，但盤中拉回平盤之下，尾盤又強漲超過8%，「船晃到不行，股價走勢超強勁」。

他說，法人多推估貨櫃三雄今年每股盈餘（EPS）有望賺進25元至30元，長榮、陽明本益比仍偏低，後續或許仍有上漲空間。另一方面，航運股持續匯聚人氣，資金比重超車電子、鋼鐵，投資航運股幾乎成為全民運動，除了業內主力、散戶，許多上市櫃公司也搶當航海王，還有大批當沖客殺進殺出，加持航運人氣不墜。

不過，儲祥生認為，每天利多消息不斷，帶動貨櫃三雄股價從去年個位數翻身到目前三位數，萬海續創新高，長榮突破200元關卡，陽明差一步就登上200元大關。然而，海運屬於景氣循環股，雖迎來大多頭行情，但市況越是一片樂觀，投資人越須警慎小心，留意市況反轉。（編輯：楊凱翔）1100701