檢察官一審輪調二審俗稱「三專生」，法務部今年開出12個名額，人事審議委員會9位票選委員今（1）日照慣例開會前會，選出缺額1.5倍的18名人選，司法官學院期別橫跨35期至42期，檢審會2日應會如擬通過，日後再由法務部長蔡清祥從中圈選12人。

此次「三專生」人選分別為35期的蔡孟利，38期的郭靜文、李宛凌，39期的沈念祖、黃珮瑜、白忠志、廖先志、陳玉華、陳銘鋒、朱婉綺，40期的張瑞娟、林仲斌、王亞樵、黃冠運、張智堯、黃彥琿，41期的劉俊杰，42期的王盛輝。

今年報名「三專生」的檢察官共有32位，其中3人上週確定中選「二專生」，另還有1人成功轉任法官，因此不列入討論。

法務部為活化檢察人事，增加全體檢察官的辦案經驗，2018年改變制度，一審檢察官獲選調升二審，任期屆滿後要再回一審任職，分為一審調二審辦事「2年」及一審輪調二審「3年」職缺，也就是俗稱的「二專生」、「三專生」。