國內知名的大仁哥桶仔雞，1日準備600份滴雞精，送往雲林縣台大醫院斗六分院為醫護人員加油打氣，另準備400份滴雞精鼓勵民眾捐血，大仁哥表示醫護人員為了防疫非常辛苦，因此送上雞精為他們補元氣；面對疫情影響的血荒，也希望大家踴躍捐血提升醫療量能。

大仁哥鄭敬仁1日在雲林縣議員邱世文等人陪同下，帶著1整車雞精來到台大醫院斗六分院，他說看到防疫醫護人員每天穿著防護衣、戴著面罩口罩，努力守護台灣令人感動，所以花了近5天時間，將250多隻黑羽土雞熬成雞精給醫護人員加油打氣同時補充元氣。

雲林捐血站指出，疫情期間血庫量嚴重偏低，是20多年來最慘的1次，尤其O型血的庫存量極低，真的需要民眾與社會各界踴躍捐血，感謝大仁哥帶來雞精鼓勵捐血，還有日寶醫療器材捐贈口罩、護目鏡、面罩做為捐血贈品。

邱世文說，全台因新冠疫情百工百業都受到影響，尤其對醫護人員的體力更是一大挑戰，大仁哥用行動為醫護人員加油打氣，大家更要同島一命共同對抗疫情，才能早日度過疫情危機，也呼籲大家別忘了踴躍捐血。

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，非常感謝熱心的邱世文議員號召大仁哥蔗香脆皮桶仔雞捐贈600份滴雞精，為醫護人員加油打氣，在這疫情嚴峻艱困的時刻，仍有許多人願意付出一己之力，在此代表醫院所有醫護同仁表達感謝之意。