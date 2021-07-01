美國聯準會(Fed)在6月會議記錄中提到，將開始討論每個月縮減購債計畫，以及升息進度可能提前在2023年發生等訊息，一度影響全球金融市場。M&G投資表示，看好全球平衡型基金可以藉由資產配置，來降低升息所帶來的變數，並持續提供投資人收益機會。

根據Lipper資料統計，國內核備之境外全球平衡型基金近一個月漲跌互見，M&G入息基金近一個月交出了2.44％報酬率居冠，其餘績效超過2％的包括貝萊德ESG社會責任多元資產基金、霸菱亞洲平衡基與富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金。

M&G入息基金研究團隊表示，在升息預期下，將保持股債平衡配置，分別從股市及債市，尋找收益來源。

其中，股票部位在經濟強勁復甦下，預計金融類股跟景氣循環類股可望受惠。不過隨著股市已經來到相對高點，將獲利了結部分股票，如股票市場有所震盪，則有機會逢低加碼；而債券部分則主要持有長天期公債，作為保險策略，不僅可做為當經濟表現不如預期的保護，使投資組合風險分散，還能提供高於投資等級債的息收來源。

M&G入息基金研究團隊指出，先前市場普遍擔憂，升息環境下將不利債券價格表現，然而觀察到近期債券走勢，實際上升息期間利率走升的情況，僅存在於短天期利率，與長天期利率相關性低。主因長天期公債殖利率已經提前反應整體經濟樂觀的預期，因此較不受升息議題影響。再者，持有長天期美國公債，還能達到無風險利率、交易目的、收息目的，跟下檔保護等作用。

M&G投資認為，與其猜測未來單一市場的表現，不妨透過由專業投資團隊操作的全球平衡型基金來資產規劃，利用多元且靈活的資產配，在增加不同收益來源的同時，又能達到分散風險之效果。建議擔心金融市場波動將加劇的投資人，把全球平衡型基金納入資產核心部位，來因應升息循環期間所帶來的變數。