中油宣布，依液化石油氣計價公式計算結果，7月份液化石油氣每公斤應調漲2.9元，惟考量新型冠狀病毒疫情對國內產業及民眾經濟面之影響，為減輕民眾負擔，包括家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整，由中油暫行吸收。加計先前未調足之吸收金額每公斤8.7元，中油累計吸收金額為每公斤11.6元，將於日後國際價格跌價時再行回補。