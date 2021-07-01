中油：7月家庭用桶裝瓦斯不調整 19:342021/07/01 工商 彭暄貽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中油宣布，依液化石油氣計價公式計算結果，7月份液化石油氣每公斤應調漲2.9元，惟考量新型冠狀病毒疫情對國內產業及民眾經濟面之影響，為減輕民眾負擔，包括家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整，由中油暫行吸收。加計先前未調足之吸收金額每公斤8.7元，中油累計吸收金額為每公斤11.6元，將於日後國際價格跌價時再行回補。 明起入境全面普篩 陳時中：驗出陽性一律做基因定序 亞緻餐飲7月有新品 天香小食系列廣點上架 #液化石油氣 #中油 #每公斤 #桶裝瓦斯 #不調整 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》燁興7月盤價出爐 5月每股虧0.05元 11:262021/07/01 財經 占星師解析7月運勢 2星座事業、愛情兩得意 15:242021/07/01 運勢 取消經營審批 大陸金融新規上路 04:102021/07/01 焦點新聞 《興櫃股》國內離岸風電EPC申請上市 森崴搶頭香 09:442021/07/01 財經 微解封 7月12日餐飲有望恢復內用 04:102021/07/01 焦點要聞 電子股擁利基題材 看旺下半年 19:322021/07/01 財經 關懷不中斷 勵馨籲開放遠距諮商 衛福部：並無中斷 11:542021/07/01 生活 美日癌患先打疫苗 醫籲勿遺忘他們 04:102021/07/01 焦點要聞 歐國盃出局 勒夫慢走不送 04:102021/07/01 運動天地 吳宗憲捐快篩劑嘆行善不容易 04:102021/07/01 娛樂新聞 壽險7月新戰局開打 四家壽險宣告升息 16:142021/07/01 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》內資散戶軋爆外資 融資暴增千億危險？ - 財經 長榮明「出關」大尾來了 專家：這訊號出現就殺進去 - 財經 航運噴爆了 他狂撈千萬不退場 死守船票原因曝 - 財經 富邦、中信兩大神卡回饋有新制 7月「換約」後變這樣 - 財經 長榮明天出關 有人已經準備好了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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