因應安南家庭群聚案，台南市政府連續2天半在安南區設立2處大型篩檢站，大規模PCR篩檢，一共篩檢3996人全數陰性，匡列247位接觸者採檢，221人PCR陰性，餘26人報告未出。衛生局長許以霖說，目前顯示社區是非常乾淨和安全的。台南市長黃偉哲說，若希望7月12日有一定程度解封，大家要更努力阻絕隱性傳播鏈。

成大醫院副院長柯文謙說，成大醫院這次共動員30位工作人員協助進行果菜市場篩檢站工作，平均2秒鐘完成1名採檢。他說，分析這次前來篩檢的民眾93.6％是台南市民，其中64％是安南區果菜市場周邊居民，採檢結果都是陰性，以上數據可以證明這個區域目前是安全的。

許以霖說，此波安南家庭確診者8人，匡列接觸者247人、同社區住戶41人，擴大到鄰里果菜市場399人，這波共匡列4384人，包括確診者相關電話關懷1524通，採同心圓逐層擴大匡列，等於匡了5000多人，從採檢數據也能證明，目前該區域很安全。

台南市長黃偉哲表示，台南市今天零確診，若希望能在7月12日微解封，剩下11天就要努力守住，若想看到隧道口的那道光，必須阻斷傳染鏈。他也呼籲，市民都要提高警覺，如果發現自己或家人有疑似感冒症狀，或去外縣市的人回來後有症狀，希望能自己前往篩檢，阻絕感染鏈。

衛生局指出，若6月6日後曾去過屏東縣枋山鄉、6月11日後去過台南佳里區法旨宮、最近兩週內去過屏東縣枋寮醫院或新北市三峽區恩主公醫院，或5月1日後具雙北旅遊史且出現疑似症狀之市民，或與公布個案足跡時間、日期、地點有所重疊，且未保持安全距離，或未戴上口罩，並在該地停留長達15分鐘以上，請向衛生所電話預約篩檢。