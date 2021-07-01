一名吳姓女騎士日前行經連接板橋區與新莊區的新海橋，該道路為單線車道，但吳女卻突然往前騎，想從前方的貨車旁鑽隙通過，結果卻撞上貨車後，又擦撞橋墩摔個四腳朝天，驚險的影片曝光在網路上，掀起網友一陣議論。

臉書專頁《八卦2村 - 行車紀錄器影片上傳中心》發出一部影片，事發地點位於新北市的新海橋，影片中的路段為單線道，畫面中一名女騎士行駛在小貨車後方，豈料，女騎士竟異想天開，想從小貨車的右側與橋墩間的縫隙超車。

影片中女騎士加速想穿越縫隙時，沒料到小貨車突然向右靠，女騎士則因道路空間狹小，閃避不及，先是撞上小貨車後，再反撞上右側的橋墩，接著就連人帶車甩噴在道路上，就連左腳的鞋子都鬆脫了，過程怵目驚心。

經了解，事發日期為6月24日上午9時許，39歲的吳姓女騎士行經新海橋時與貨車擦撞，致手部與背部有擦挫傷，經送醫治療後已無生命大礙，警方獲報後也通知貨車駕駛到案釐清責任。

影片曝光後，不少網友說，「要不是有過於常人的勇氣真的不敢鑽」、「只能說這位騎士超級無敵勇敢！勇敢到我不敢相信的地步，這麼小的縫都想擠，太勇敢了」、「差點去見祖先」。但也有網友認為，「雖然騎士很誇張，但貨車看起來是故意往右靠去撞的啊！」