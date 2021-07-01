「宅神」朱學恒昨(30日)收到北市警局中山分局的傳喚通知書，案由為「妨害公務」，朱學恒並未明說遭傳喚原因，不過外界普遍揣測是因送花籃到衛福部之故。而今日除了「農業四大順民」送「抓光羅智強，告死朱學恒」花籃外，媒體人羅友志也在臉書PO出他致贈的4座花籃，內容是「關關雎鳩、在河之洲、疫苗淑女、是人都求」。

媒體人羅友志，送衛福部疾管署16字花籃。(圖/摘自 羅友志臉書)
媒體人羅友志，送衛福部疾管署16字花籃。(圖/摘自 羅友志臉書)

羅友志今(1日)在臉書表示，他和網友「要向北檢自首，這是我們的犯罪證據」，並PO出5張照片，卡片內容寫下「關關雎鳩、在河之洲、疫苗淑女、是人都求」16字，並署名「順民羅友志上」。他提到，這好比「政治版《米蘭達宣言》：我們不會保持沈默、我們不需要請律師、一定為不利百姓的證詞辯護…」。

朱學恒被告後 媒體人竟送衛幅部16字花籃。(圖/摘自 羅友志臉書)
朱學恒被告後 媒體人竟送衛幅部16字花籃。(圖/摘自 羅友志臉書)

而據公開資料顯示，這16字出處是源自於春秋《詩經》「國風．周南．關雎」，原文是「關關雎鳩，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑」。

網友看到貼文後，紛紛留言表示，「送個花籃，比那些佔領立法院有氣質多了」、「佩服這個偉大的政府，正事不做淨幹一些鳥事」、「應該有很多單位要送，畢竟尸位素餐的官員太多了」、「滿滿花海，像極了某種儀式…」、「怎麼沒有靠氣質防疫跟正直防疫？」、「這個政府真的太荒謬」。

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向北檢自首：這是我們的犯罪證據 羅友志：關關雎鳩、在河之洲、疫苗淑女、是人都求 林佳新：告死朱學恒 抓光羅智強 堅決捍衛台灣防疫價值 農業四大順民敬上 網友賴勇宏：見疫勇為 網友廣東中山史蒂芬：［離騷］長太息以掩涕兮，哀民生之多艱 「你不辦我們，就沒資格辦朱學恆」 #政治版米蘭達宣言：我們不會保持沈默、我們不需要請律師、一定為不利百姓的證詞辯護…

羅友志 友話直說發佈於 2021年7月1日 星期四
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