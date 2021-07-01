情侶只要談到結婚「條件」，有人就會人性現形！一名男網友發言感嘆，他與女友本來今年要結婚，因為疫情嚴峻關係，談婚事時決定不辦喜宴，沒想到女友家長竟然獅子大開口，不僅要求600萬聘金，還要幫忙房貸，聽完對方的神邏輯理由後，決定與女友分手。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，女友爸媽以前是國中老師，雖然退休後有終身俸可領，卻不滿退休金被砍18%，如今女兒將出嫁，又少了「孝親費」可拿，讓他們憂心房貸難還，才會要求原PO給600萬元聘金，還要幫忙還房貸。

讓原PO更氣的是，女友爸媽還有一套神邏輯，表示原PO的爸媽是南部農村子弟，15歲國中畢業就出社會，做生意有賺到錢「比較有錢」，能幫忙他們負擔房貸。另外要求他爸媽名下的4間店面，要過戶給女兒「因為男人有錢就會做怪，反正婚後生小孩是跟你姓，未來房地產還是你家的，只是女兒先保管而已。」

此外，女友要求買一間新婚房，看中了一間3400萬元豪宅，讓原PO氣炸「妳以為妳是25歲的林志玲？」接著說：「房子是我爸媽在2008年買的預售屋，去年隔壁鄰居賣出6000多萬，4間店面也是我爸媽全年無休，一天開店12小時打下來的江山，4間的房租一個月有70幾萬。」

此文引發網友咋舌「我當初要求大聘100多萬，小聘60萬，沒想到還有更扯的」、「就算林志玲也沒有這樣要求啊！你父母竟然還沒生氣，太佛心了」、「還好你沒跟這種瞎妹結婚」、「你應該要求簽夫妻分別財產制才娶」。