台電學員王后儀，展示「理想高分100」電桿牌鑰匙圈。（台電南投區處提供／廖志晃南投傳真）

台電南投區處在配電訓練場設置「理想高分100」電桿，由於寓意甚佳，成為受訓學員的最愛；南投區處據以製作鑰匙圈，即日起，民眾只要下載台電App完成綁定及認證電號，就贈送創意電桿牌鑰匙圈。

台電南投區處處長李宣昌表示，創意電桿牌鑰匙圈正面設計「理想高分100」為桿號，以理想高分、100為滿分做為各行各業努力的目標；設計「T1911PC2099」為座標，其中TPC是台電英文縮寫，1911是台電客服專線電話，民眾如有用電服務事項，可撥打客服專線；2099代表台電永遠為用戶來電、愛您久久。

創意鑰匙圈背面「節電從我改變」，呼籲民眾節電要從生活態度改變，養成隨手關燈、購買節能標章產品、冰箱八分滿、冷氣搭配電風扇及減少待機電源等節約用電的好習慣，善盡省電環保愛地球責任。

李宣昌說，目前全台可能還沒有「理想高分100」電桿，南投區處在訓練場命名創意電桿，讓每位新進學員登桿努力練習，期望順利考取乙級技術士證照，也使配電專業技能持續精進。

原本是護理師的王后儀，考進台電公司，為62期配電線路維護類新進學員，也是唯一女學員，報考動機是台電有保障及薪資福利待遇佳，訓練雖然辛苦，但每次登上「理想高分100」電桿練習後，內心總是充滿自信，並期許順利考取證照，為配電線路維護工作全力以赴。

民眾或學生想要獲得創意電桿牌鑰匙圈，只要下載台灣電力App完成綁定及認證電號後，可逕洽該處電話（049）2350101轉2401、2406索取。