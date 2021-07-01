自行車產業自去年疫後開始蓬勃發展，由於歐美市場庫存極低，預期要到明年才能補足庫存水位。桂盟集團董事長吳盈進今（1）日在股東會後指出，在供應鏈追趕上市場正常庫存後，電動自行車（e-bike）會接棒引領自行車產業的發展，電動自行車將會是帶動自行車產業黃金十年發展的最大動能，「桂盟已做好準備，迎接自行車產業向上增長的大趨勢！」

吳盈進強調，桂盟不僅對原有的鏈條本業持續看好，同時一直很關注自行車的電動化（e化）與智能化（i化）趨勢，桂盟也已著手佈局，未來的桂盟集團，將從單一鏈條零件供應廠商，進階成為更多元的零件、結合e化與i化準系統供應，真正達到一站購足。

看準歐美電動自行車買氣超夯，尤其是電動登山車等高價運動休閒車種，全球知名品牌爭相推出多款e-bike來對應市場需求，帶動專屬鏈條需求爆量成長。

目前電動車專屬鏈條佔桂盟整體營收約4％、今年出貨量上看200萬條，預估3年內營收佔比將可提高到10％、總數量上看千萬條。桂盟規劃逐年擴增產能，以因應未來電動自行車市場的快速增長。

桂盟去年每股大賺12元，今日股東會通過配發每股現金股利7.2元、創下股利新高；同時也通過修正公司章程，現金股利將會採取每季分配。

吳盈進提到，目前國際潮流是現金股利季度分配，桂盟也會間接把季度分配轉換成公司內部各項經營指標，而在桂盟營運更上一層樓之下，考慮新增投資與股東權益平衡下，適度調整股利分配率。

桂盟連續2年營收及獲利續創歷史新高，展望今、明年的營運，桂盟總經理吳瑞章表示樂觀看待，尤其是疫後，運動休閒用的中高階自行車需求較預期強勁，「桂盟從第二季開始陸續增加中高階產品的產能，估計第三季會逐步開出新產能，追趕目前市場上的強勁需求！」

桂盟過去在獲利能力上表現優異，在台灣2000大製造業中，名列第50位，惟自去年第四季開始，自行車原料開始上漲，近期運費也漲價，桂盟已適度且合理反應成本上漲。吳瑞章強調，桂盟不是以漲價作為推升獲利率的唯一方法，長期以來透過不斷優化生產製程、生產效率提升、優化產品組合，特別是高階產品、補修市場等，成為推升桂盟獲利持續攀升的動能。

此外，桂盟今、明二年的產能擴充，除了進行中的自行車中高階產品外，由於其他非自行車業務也有新斬獲，桂盟也將進行非自行車產線的擴充。

桂盟第一季EPS創歷史新高達4元，年增132％；前五月合併營收為30.80億元，年增56.15％。法人表示，桂盟第二季營收可望呈現季增、年增，下半年營運又優於上半年，預期今年EPS上看15元以上，獲利續創歷史新高可期。