玉井分局長許敏能（左）頒發破案茶激勵員警。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南黃姓一名男子上月底因為要出給廠商的貨物伸縮拉門交不出來，竟異想天開自稱遭竊，當地警方經過訪查，得知黃男交貨時常有狀況，且從案發現場螺絲數量及新舊著手，黃男自知無法狡辯，才坦承謊報失竊。

台南市玉井警分局南化分駐所上月26日接獲黃姓男子等2名報案，聲稱欲交付廠商之貨物伸縮拉門，以及鐵皮浪板及1台電焊機遭竊。

警方獲報後立即到達現場，現場只剩些許螺絲散落於地面，所置放貨品已不見，承辦員警聽取黃姓男子及其陳姓員工陳述案發經過後，立即通知偵查隊到場採證，並調閱離案發地之路口監視錄影器影像，惟未發現任何可疑跡證。

承辦員警不放棄任何線索，從案發地點周遭住戶著手訪查，在訪查過程中得知黃姓男子在工作契約上每到履約時刻總會出現狀況，加上玉井分局長許敏能以多年鑑識專業研判，本案仍有多處尚待釐清，指示承辦員警於6月29日再次通知黃男前去釐清案情。

這次警方針對案發現場受理螺絲數量不符及新舊型號不同之處著手，終於突破其心防，黃嫌自知無法狡辯，坦承係無法如期交貨才向警方謊報失竊，全案經警詢後依誣告罪及偽造文書罪移送台灣台南地方檢察署偵辦。

許敏能呼籲民眾，如今正值疫情期間，員警除日常的治安、交安勤務外，還肩負防疫勤務，請各位民眾勿以身試法，將社會資源留給真正需要的人。