北農染疫風波延燒，北市府與中央合作「批發市場疫苗專案」，為北農、北漁、北畜、花卉等4大公司及環南市場，共1萬3000多名造冊人員施打疫苗，1至3日再進行大規模PCR篩檢，首日篩檢量預計達7400人，3日才公布報告。另外環南市場遭爆，因1名攤商打完疫苗後確診，導致當天73名也接種的攤商都被匡列隔離。

北市府針對批發市場疫苗專案，請到3個醫療團體協助進行大規模PCR篩檢，亞東醫院負責在環南市場篩檢，台北榮民總醫院在北農第二果菜批發市場（濱江市場），聯合醫院則在萬大國小、萬大第二區民活動中心等處篩檢北農第一果菜批發市場（萬大市場）。

北市府統計，1日從上午9時篩檢至晚間8時，截至下午4時篩檢完6734人，預計今日可完成7400人，另外原預計2日會篩完，但應會至3日。

北市副市長黃珊珊上午赴濱江市場視察，她表示，北榮執行效率很高，每小時把400份檢體送回醫院，首批沒有陽性，待PCR檢測全部完畢後， 7日起取得PCR篩檢陰性證明者，才可換發有效的入場通行證，並須再持身分證或健保卡，才可進入北市果菜批發市場。

黃珊珊說，另因造冊的1萬3000多人6月底才打完疫苗，疫苗預計2周後才有效用，所以15日起憑新冠疫苗接種紀錄卡（疫苗黃卡），或7日內核發的PCR篩檢陰性證明，才可申請換發有效入場通行證，進入市場。

此外，北市議員吳沛憶爆料，市府6月28日安排2、300名環南市場攤商，一起搭巴士去醫院打疫苗，結果當中竟有1位攤商是確診者，衛生局事後緊急匡列同行73位攤商進行居家隔離，北市6月起在環南設了3次快篩站，卻連3分之1攤商都沒篩完，就打疫苗，73位若染疫，誰能賠償？市府太荒謬，決策失誤一錯再錯。

市場處長陳庭輝坦言，市府一直通知來快篩都不來，該攤商沒篩檢、直接去打疫苗，打完疫苗後跑去板橋的快篩站篩檢才知確診，呼籲有症狀就應配合快篩。