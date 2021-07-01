盧姓共犯和主嫌當街狙殺陳姓男子，被警方一併逮捕。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方在案發後先行逮捕蕭姓和張簡2名涉嫌殺死陳男的共犯。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方起出作案衣物和凶刀及毒咖啡包等物。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市三民區昨晨發生街頭凶殺案，30歲的陳姓男子遭數名男子圍毆，持刀砍殺，因右大腿靜脈被砍斷，失血過多當街慘死，警方昨先逮捕2共犯，砍人的吳姓主嫌和另一共犯自知法網難逃，1日下午向警方投案，警方冒險在海洋之心起出作案衣物及凶刀，並查出嫌犯和死者有毒咖啡包交易糾紛，進而引發殺機！

三民二分局警方調查，該起街頭凶殺命案發生在6月30日凌晨4時30分許，當貨運司機的陳姓男子當晚請黃姓友人騎車載他至順昌街一處停車場前，陳男徒步走至大順路和鼎山街口，不久後，出現一輛銀色自小客疾駛而來，車上下來數名持棍棒的歹徒，亂棒圍毆陳男，陳男右大腿有2個遭不明鈍器穿刺傷，因失血過多，倒臥血泊身亡。

案發後，警方組專案小組追查，發現整起命案疑和毒品交易糾紛有關，雙方相約街頭談判破裂釀殺機，6月30日下午先逮捕提供車輛的23歲蕭姓男子以及張簡男子2人，另循線追緝20歲的吳姓主嫌及21歲的盧姓共犯。

2嫌關閉手機，四處躲藏，還將做案折疊刀和衣物丟在愛河的海洋之心，1日下午，吳、盧2人自知法網難逃，主動向警方投案。

警方前往海洋之心將作案衣物和折疊刀打撈上岸，並在吳嫌住處起出10包重約35公克的毒咖啡包及球棒等工具，吳嫌供稱，因毒品談判破裂才憤而行凶，全案訊後依殺人罪、違反毒品危害防制條例罪送辦。

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