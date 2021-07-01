女星Angelababy（楊穎）從出道就以盛世美顏受到關注，中德混血的臉孔美暈不少人，她和黃曉明結婚後，人氣絲毫沒減少，工作機會還更多，無論是戲劇或綜藝；而Angelababy有一個小7歲弟弟楊帆，近期她在節目中自曝親弟是暖男，單身的宋祖兒聽了很有興趣，還主動說「哪天約出來打遊戲」。

身為中德混血兒的Angelababy，有一張精緻臉孔還有性感身材，近年來一直是大陸演藝圈女神代表，不久前有陸媒爆出，小她7歲的親弟弟楊帆疑似要參加選秀節目出道，帥氣外貌引起討論，後來選秀節目遭禁，楊帆出道一事似乎就不了了之。

近期Angelababy在節目中自曝親弟是暖男，單身的宋祖兒聽了很有興趣，還主動說「哪天約出來打遊戲」。(圖/ 摘自微博)

Angelababy和親弟弟楊帆。(圖/ 摘自微博)

而近日Angelababy在綜藝節目《心動的信號》中，看到男星陳思銘突然想起自己的弟弟，直說兩人個性很像，沒有攻擊性還都是暖男；其中一名女來賓宋祖兒聽聞很感興趣，單身的她忍不住對Angelababy說，「帶我跟別人吃飯幹什麼，哪天可以再跟弟弟打一次遊戲」，像是想要讓Angelababy牽線，現場所有人都被逗笑。

Angelababy親弟弟楊帆其實早就公開露面過，據悉，Angelababy〈都要微笑好嗎〉劇場版MV男主角就是楊帆，有趣的是，Angelababy說當時是用遊戲機當交換條件，弟弟才肯演出；從MV中看出楊帆和Angelababy一樣有一雙深邃大眼，鼻樑都很高挺，網友一看都笑說，「難怪女星也想求認識」。